إعلان

الخارجية الأمريكية: قلقون بشكل بالغ حيال عنف المستوطنين بالضفة

09:28 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: قلقون بشكل بالغ حيال عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن عنف المستوطنين يتسبب في معاناة الفلسطينيين ويقوض السلام في المنطقة، موضحة أنه من المهم أن تقوم السلطات الإسرائيلية بردع عنف المستوطنين.

ودعت الخارجية الأمريكية، السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات من أجل وقف عنف المستوطنين وأوضحنا لها ذلك.

وأكدت أنه على السلطات الإسرائيلية، بذلت كل ما في وسعها لتهدئة الوضع ومحاسبة جميع الجناة.

وزارة الخارجية الأمريكية عنف المستوطنين بالضفة معاناة الفلسطينيين ردع عنف المستوطنين طوفان الأقصى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان