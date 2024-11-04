الخارجية الأمريكية: قلقون بشكل بالغ حيال عنف المستوطنين بالضفة

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: قلقون بشكل بالغ حيال عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن عنف المستوطنين يتسبب في معاناة الفلسطينيين ويقوض السلام في المنطقة، موضحة أنه من المهم أن تقوم السلطات الإسرائيلية بردع عنف المستوطنين.

ودعت الخارجية الأمريكية، السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات من أجل وقف عنف المستوطنين وأوضحنا لها ذلك.

وأكدت أنه على السلطات الإسرائيلية، بذلت كل ما في وسعها لتهدئة الوضع ومحاسبة جميع الجناة.