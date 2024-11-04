ترامب يكرر إثارة الشكوك حول نتيجة التصويت في الانتخابات الأمريكية

القاهرة- مصراوي

خلال تجمعه الأخير في ولاية كارولينا الشمالية، دعا الرئيس السابق دونالد ترامب أنصاره إلى انتخابه، مكررًا مزاعم لا أساس لها من التدخل في الانتخابات وإثارة الشكوك حول نتيجة التصويت في يوم الانتخابات.

ووصف ترامب يوم 5 نوفمبر بأنه أهم يوم في تاريخ أمريكا، حيث قدم حجته الختامية في سباق رئاسي لا يزال قريبًا بشكل لا يصدق، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن ترامب وهاريس لا يزالان مرتبطين في العديد من الولايات المتصارعة.

وتحدث ترامب لأكثر من ساعة خلال المسيرة وجدد وعوده بإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وقال ترامب: "لن يتم غزونا وسنحتل ولن يتم تجاوزنا ولن يتم غزونا، سنكون أمة حرة وفخورة مرة أخرى. سيزدهر الجميع، وستزدهر كل عائلة وستمتلئ كل يوم بالفرصة والأمل والحلم الأمريكي نفسه".

ودعا ترامب مرة أخرى أنصاره إلى إقالة كامالا.

وأضاف ترامب: "من خلال تصويتك في هذه الانتخابات يمكنك أن تظهر لهم مرة واحدة وإلى الأبد أن هذه الأمة لا تنتمي إليهم، فهذه الأمة ملك لك، إن الوطنيين الذين يعملون بجد مثلك هم من سينقذون بلدنا".

وأشار ترامب: "معًا، سنقاتل ونقاتل ونقاتل ونفوز ونفوز ونفوز".