وزارة الصحة اللبنانية: حصيلة ضحايا الحرب بين إسرائيل وحزب الله تتجاوز 3 آلاف شهيد

بيروت- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الشهداء في لبنان جراء القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله منذ 13 شهرا تجاوزت ثلاثة آلاف شخص.

وأضافت أن عدد المصابين بلغ 13 ألفا و492 شخصا.

وبدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ على إسرائيل في اليوم التالي للهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مما أشعل الحرب في قطاع غزة.