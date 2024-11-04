بوريل: الاتحاد الأوروبي يدين التوسع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية

(وكالات)

ٌقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الوضع في قطاع غزة والأراضي المحتلة يتدهور بشكل سريع "كل ساعة".

وأضاف بوريل، أنه بات من الواضح أنه لا يرغب أي شخص في وقت ذلك التصعيد.

وتابع بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، مشددًا أنه على إسرائيل حماية المدنيين.

وأكد بوريل، أن وقت إنهاء الحرب الدائرة وتحرير الأسرى المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق قد حان.