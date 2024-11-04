قبل بدء الاقتراع.. متى سنعرف الفائز في الانتخابات الأمريكية؟

القاهرة- مصراوي

يصوت الأمريكيون لاختيار رئيسهم المقبل في الانتخابات العامة التي تختتم غدًا الثلاثاء الـ5 من نوفمبر الجاري، وبمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، فمن الممكن ألا يتم إعلان الفائز إلا بعد ساعات عدة أو أيام أو حتى أسابيع.

ويتنافس المرشحان الديمقراطي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، والجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق، بقوة منذ أسابيع.

ومن الممكن أيضًا أن تظهر بعض النتائج بشكل أبطأ هذا العام بسبب التغييرات في الطريقة التي تدير بها الولايات الفردية انتخاباتها منذ عام 2020 - بما في ذلك جميع الولايات الـ7 المتأرجحة التي ستقرر في النهاية السباق.

وفي المقابل تم تسريع عملية فرز الأصوات في أماكن مثل ميشيجان، وسيتم الإدلاء بعدد أقل بكثير من الأصوات عن طريق البريد هذه المرة مقارنة بالانتخابات الأخيرة، التي أجريت أثناء جائحة كوفيد- 19.

أجريت انتخابات عام 2020 يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، لكن شبكات التلفزيون الأمريكية لم تعلن فوز جو بايدن حتى وقت متأخر من صباح السبت 7 نوفمبر من العام ذاته.

واعتاد الناخبون على فكرة أنهم سيعرفون من سيكون الرئيس المقبل بحلول الوقت الذي يذهبون فيه إلى النوم في وقت متأخر من ليلة الانتخابات أو على الأقل في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

على سبيل المثال، في عام 2016، عندما فاز ترامب بالرئاسة لأول مرة، تم إعلانه فائزًا قبل وقت قصير من الساعة 3:00 بتوقيت الولايات المتحدة (08:00 بتوقيت جرينتش) من اليوم التالي للانتخابات.

وفي عام 2012، عندما حصل باراك أوباما على فترة ولاية ثانية، كان من المتوقع فوزه قبل منتصف ليل يوم الاقتراع نفسه.

الولايات الرئيسية التي يجب مراقبتها

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ستغلق مراكز الاقتراع الأولى في الساعة 6 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23:00 بتوقيت جرينتش) مساء الثلاثاء، وستغلق آخر مراكز الاقتراع في الساعة 01:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:00 بتوقيت جرينتش) في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ولكن من المتوقع أن يقتصر هذا السباق على نتائج الولايات السبع المتأرجحة - أريزونا، وجورجيا، وميشيجان، ونيفادا، وكارولاينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن.

عملية فرز الأصوات

عادة ما يتم فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها في يوم الانتخابات أولًا، تليها بطاقات الاقتراع المبكر والبريدي، ثم تلك التي تم الطعن عليها، ثم بطاقات الاقتراع في الخارج والعسكريين.

يقوم مسؤولو الانتخابات المحليون - في بعض الأحيان يتم تعيينهم، وفي أحيان أخرى يتم انتخابهم - بالتحقق من الأصوات الفردية ومعالجتها وحسابها، في عملية تعرف باسم الفرز.

ويتضمن التحقق من بطاقات الاقتراع، مقارنة عدد البطاقات بعدد الناخبين النشطين؛ وإزالة كل بطاقة اقتراع وفتحها وفحصها بحثًا عن أي تمزقات أو بقع أو أضرار أخرى؛ وتوثيق أي تناقضات والتحقيق فيها.

كما تتضمن عملية فرز الأصوات إدخال كل بطاقة في ماسحات إلكترونية تسجل نتائجها، وتتطلب بعض الظروف فرز الأصوات يدويًا أو إعادة فحص النتائج.

تأخير إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

إن الهوامش الضيقة سوف تجبر وسائل الإعلام على الانتظار لفترة أطول قبل تقديم توقعاتها، ولكنها تثير أيضا شبح إعادة فرز الأصوات والتحديات القانونية.

في ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، يتم تطبيق إعادة فرز الأصوات تلقائيًا على مستوى الولاية إذا كان هناك فارق نصف نقطة مئوية بين الأصوات التي تم الإدلاء بها للفائز والخاسر. في عام 2020، كان الفارق أكثر بقليل من 1.1 نقطة مئوية.

وتم رفع أكثر من 100 دعوى قضائية قبل الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الطعون على أهلية الناخبين وإدارة قوائم الناخبين من قبل الجمهوريين.

وتشمل السيناريوهات الأخرى التي قد تتسبب في تأخير الانتخابات أي حالات من الفوضى المرتبطة بالانتخابات، وخاصة في مراكز الاقتراع، والعقبات التي تعترض فرز الأصوات، مثل انفجار أنبوب مياه في موقع معالجة بطاقات الاقتراع في جورجيا في عام 2020.

الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

وبمجرد إدراج كل صوت صالح في النتائج النهائية، وبعد استكمال عمليات مثل إعادة فرز الأصوات، يتم التصديق على نتائج الانتخابات - أولاً في الولايات القضائية المحلية، ثم على مستوى الولاية بأكملها.

ويقوم أحد المسؤولين التنفيذيين في الولاية، وهو عادة الحاكم، بالتصديق على ما يسمى بقائمة الناخبين الذين سيمثلون ولايتهم في المجمع الانتخابي . ويجتمع هؤلاء الناخبون في ولاياتهم في 17 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم وإرسالها إلى واشنطن.

في 6 يناير، يجتمع الكونجرس الأمريكي الجديد في جلسة مشتركة لفرز الأصوات الانتخابية، برئاسة نائب الرئيس الحالي.

حفل التنصيب الرئاسي

من المقرر أن يبدأ الرئيس المنتخب فترة ولايته بعد تنصيبه يوم الاثنين 20 يناير2025، في أراضي مجمع الكابيتول الأمريكي.

وسيكون هذا التنصيب الرئاسي الستين في تاريخ الولايات المتحدة، وسيشهد الحدث أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية على تعهده باحترام الدستور ثم إلقاء خطاب تنصيبه.