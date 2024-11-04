الخارجية الإيرانية: سنوظف جميع الإمكانات للرد على الكيان الإسرائيلي

طهران- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أن إيران ستوظف جميع الإمكانات للرد على الكيان الإسرائيلي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بقائي قال في بداية مؤتمره عن "يوم الطالب" و"يوم مقارعة الاستكبار العالمي": "أهنئكم بهذا اليوم. 13 آبان يُعد من المناسبات التي ترتبط في ذاكرتنا بحب الحرية، وقد أثبت الشعب الإيراني أنه يدافع بعزم عن سيادة إيران الوطنية".

وفي رده على الادعاءات التي تشير إلى رد إيران على الكيان الإسرائيلي من الأراضي العراقية، قال بقائي إن "دعم سيادة الدول مبدأ أساسي. نماذجنا للرد على الكيان معروفة، ونحن نستخدم جميع الإمكانات المادية والمعنوية للرد على الكيان".

وفيما يخص تصريحات الرئيس حول رد إيران على الكيان وتوافقات وقف إطلاق النار، قال المتحدث: "ردنا على أي اعتداء سيكون حاسما. ما أعلنّاه هو أن المشكلة الأساسية تكمن في الإبادة الجماعية في فلسطين واستمرار الاعتداءات في لبنان، وما دام الوضع على هذا الحال، فسيبقى المنطقة على حافة الحرب. لقد دعمنا المبادرات التي تهدف إلى وقف الجرائم".

وأضاف بقائي: "لقد قمنا بدراسة جميع السيناريوهات واتخذنا قرارنا بشأن ردنا. لا يوجد أي مبرر للجوء إلى آليات قرارات الأمم المتحدة. إيران لا تزال ملتزمة بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي، وإجراءاتها جاءت كرد فعل على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة".