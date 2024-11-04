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"ذهب في نزهة".. بايدن ينزل من الطائرة ويبتعد عن السيارة التي تنتظره بالمطار (فيديو)

02:09 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

نزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من الطائرة وابتعد عن السيارة التي تنتظره بالمطار، لتسخر منه وسائل الإعلام الأمريكية قائلة.

وسخرت وسائل الإعلام الأمريكية، من سقطة الرئيس الأمريكي التي لا تعد الأولى من نوعها، إذ قالت "ذهب في نزهة بعيدًا".

وكان آخر سقطات الرئيس الأمريكى تصريحه الذي بدا فيه وكأنه يصف أنصار منافسه السابق الرئيس دونالد ترامب بالقمامة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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