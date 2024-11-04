وزير الخارجية يؤكد رفض مصر للتصعيد الإسرائيلي بشأن وصول المساعدات لغزة

(وكالات)



جدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل باروت رفض القاهرة القاطع للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعالجة جذور الصراع وإقامة دولة فلسطينية.

وأدان وزير الخارجية، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية واستهداف قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل.

وشدد عبد العاطي، على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها وضرورة دعم المؤسسات اللبنانية.