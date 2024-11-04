المكتب الإعلامي: الاحتلال دمر كل مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

(وكالات)

ٌقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن عدوانا بريا وجويا وبحريا وبشكل مركب ومكثف على محافظة شمال غزة.



وأفاد المكتب الإعلامي، أن الاحتلال دمر كل مستشفيات محافظة شمال غزة وأخرجها عن الخدمة واستهداف طواقم الإسعاف.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن مخططات الاحتلال في القطاع تتم تحت غطاء أمريكي.

وصرح المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي منع حملة تطعيم شلل الأطفال في محافظة شمال غزة.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالقيام بدورها والالتزام بالقانون الدولي.

وأدان المكتب الإعلامي، أن الاحتلال تعمد تجويع المدنيين وتعطيشهم ومنع وصول المساعدات إلى شمال غزة.