أنصار هاريس بميشيجان: الجمهوريين يصوتون سرًا لصالح المرشحة الديمقراطية



القاهرة- مصراوي

قال الحاضرون في تجمع نائبة الرئيس والمرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في إيست لانسينج بولاية ميشيجان، إنهم واثقون من آفاق هاريس لأنهم يعرفون الجمهوريين في مجتمعهم الذين سيدلون بأصواتهم لصالحها - العديد منهم سرا.



وقالت أندريا جاليندو لشبكة إيه بي سي نيوز، إنها تعتقد أن هاريس ستفوز "لأنني أعرف أن الكثير من الجمهوريين صوتوا للديمقراطيين".



وعلى نحو مماثل، قالت ليندا برونداج، إنها متأكدة من أن "بعض الأشخاص الذين يقولون إنهم يمينيون سوف يصوتون لليسار في مجتمعها".



وقال أحد الحاضرين، إن والد زوجته جمهوري منذ فترة طويلة وسيصوت لصالح هاريس، مضيفًا "إذا كان والد زوجتي قادرًا على فعل ذلك، فسيكون هناك الكثير من الناس هناك".



وكانت هاريس قالت، إنها تواصل جهودها للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن حماية المدنيين واستقرارا دائما بين إسرائيل ولبنان.



وأضافت هاريس، أنها ستعمل بلا كلل من أجل تحقيق مستقبل آمن ومشرف لجميع سكان الشرق الأوسط.



وأشارت إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في غزة وعودة الأسرى الإسرائيليين، مشددة على أهمية إنهاء المعاناة في غزة وضمان حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير.



وأكدت أنها ستستمر في السعي نحو حلول دبلوماسية لإنهاء النزاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مشيرة إلى أهمية تصويت المواطنين في ولاية ميشيجان، معتبرة أن كل صوت سيحدث فرقاً كبيراً في نتيجة الانتخابات.



وأكدت أنها ستستمر في السعي نحو حلول دبلوماسية لإنهاء النزاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مشيرة إلى أهمية تصويت المواطنين في ولاية ميشيجان، معتبرة أن كل صوت سيحدث فرقاً كبيراً في نتيجة الانتخابات.