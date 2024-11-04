ترامب عن بداية إدارته: ستكون سيئة بعض الشيء

وكالات

ألقى الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، رسالته الختامية للناخبين في ماكون بولاية جورجيا.

وقال ترامب في تجمعه الانتخابي الثالث لهذا اليوم: "كل ما أستطيع قوله هو، يوم الثلاثاء، فقط اخرجوا وصوتوا، وسوف ننهي هذا الأمر وسيكون وقت الاحتفال".

وفي إطار تخطيطه لفترة ولايته الثانية في البيت الأبيض، قال الرئيس السابق عن بداية إدارته: "سوف تكون الفترة المقبلة سيئة بعض الشيء".

وأضاف ترامب "بعد كل ما مررنا به معًا، نقف على أعتاب أعظم أربع سنوات في تاريخ أمريكا، ستكون جيدة للغاية، وستكون ممتعة للغاية، ستكون سيئة بعض الشيء في بعض الأحيان، وربما في البداية على وجه الخصوص، لكنها ستكون شيئًا، سنصل إلى مرتفعات لم تصل إليها هذه البلاد أبدًا، ولم يعتقد أحد أنها قد تصل إليها".