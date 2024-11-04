أكثر من 78 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية

وكالات

أدلى أكثر من 78 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية، قبل انطلاقها، وفقًا لتقارير مختبر العمليات الانتخابية بجامعة فلوريدا.

ومن بين الناخبين، قام أكثر من 42.6 مليون شخص بالتصويت شخصيًا، بينما صوت حوالي 35.3 مليون شخص عبر البريد.

وبلغ إجمالي الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة حوالي 168 مليون فرد، حيث سجلت ولاية تكساس أكبر نسبة من الناخبين بواقع 8.9 مليون صوت، تلتها فلوريدا بـ8.1 مليون، وكاليفورنيا بـ7.6 مليون، ثم نورث كارولينا بـ4.4 مليون، وجورجيا بـ4 ملايين صوت.

يُذكر أنه في الانتخابات السابقة، سجل عدد المصوتين مبكرًا رقماً قياسيًا حيث أدلى أكثر من 101 مليون شخص بأصواتهم قبل موعد الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر 2020، نتيجة لجائحة كورونا.

واتهم دونالد ترامب الديمقراطيين بالتزوير بسبب العدد الكبير من الأصوات التي تم إرسالها بالبريد، لكن في هذه الدورة الانتخابية، يشجع الجمهوريون مؤيديهم على التصويت المبكر.

من المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة المقبلة في الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، حيث سيتنافس ترامب وكامالا هاريس على منصب الرئاسة.