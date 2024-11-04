الاحتلال يزعم القضاء على قيادي ميداني في حزب الله جنوبي لبنان

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن من القضاء على أحد القياديين الميدانيين في حزب الله بمنطقة برعشيت في جنوبي لبنان.

كانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول سياسي قوله، إن هناك اعتقادا في إسرائيل بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومرشحي الرئاسة يسعون لإنهاء الحرب في جبهة الشمال.

وأضافت القناة العبرية نقلا عن المسؤول أنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في لبنان خلال أسبوعين.