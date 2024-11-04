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مستوطنون يشعلون النار في سيارات الفلسطينيين بالضفة الغربية

07:40 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

مستوطنين مسلحين

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وكالات

أشعل مستوطنين النار في سيارات الفلسطينيين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

قال شهود عيان، إن عددا من سيارات الفلسطينيين احترقت في مدينة البيرة بعدما قام مستوطنون بإشعال النيران فيها.

وأطلق المستوطنون النار على الفلسطينيين الذين خرجوا لإخماد الحريق.

من جهتها قالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، إن مستعمرين أحرقوا فجر اليوم الاثنين، عددا من مركبات المواطنين بعد مهاجمتهم مدينة البيرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، تأكيدها أن عددا من المستعمرين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من المركبات فيها قبل أن ينسحبوا.

وهرعت سيارات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت فيما لا يقل عن 6 مركبات.

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