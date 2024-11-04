بطائرات مسيرة وقناصة.. تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز الاقتراع الأمريكية

وكالات

قررت السلطات الأمريكية، تشديد الإجراءات الأمنية بشكل كبير في بعض مراكز الاقتراع في البلاد، وذلك بسبب التهديدات المتزايدة ضد مسؤولي الانتخابات والاضطرابات المحتملة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن هذه الإجراءات تشمل استخدام طائرات بدون طيار، وتركيب أزرار الإنذار، ونشر قناصة لحراسة مراكز الاقتراع ومراكز الفرز في العديد من المدن، بينما تم وضع قوات الرد السريع في حالة تأهب، وتم نشر دوريات إضافية في الشوارع.

وأعلنت ولايتان على الأقل، هما واشنطن ونيفادا، عن نشر عناصر من الحرس الوطني تحسبًا لحدوث اضطرابات، إذ قال سكرتير ولاية أريزونا، أدريان فونتيز، المسؤول عن جدولة نتائج الانتخابات في الولاية، إنه كان سيرتدي سترة واقية لحماية نفسه في حالة وقوع هجوم محتمل.

ووفقًا لمعلومات الصحيفة، بات وسط مدينة فينيكس بولاية أريزونا "محمياً مثل القلعة"، إذ تعكس الإجراءات الأمنية المكثفة المخاوف المتزايدة بشأن احتمال حدوث أعمال عنف وترهيب ضد العاملين في مراكز الاقتراع وضد الأمريكيين الذين يصوتون.

وتؤكد الصحيفة، أن العديد من العاملين في مراكز الاقتراع ما زالوا يتعرضون للمضايقات والتهديدات، مما يسلط الضوء على الصعوبات في ضمان عملية انتخابية آمنة ومأمونة.

ويخشى العديد من الديمقراطيين أن يقوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بأعمال شغب إذا خسر.