انتشار عسكري واعتقالات.. ماذا يحدث في شمال الخليل والضفة الغربية؟

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة بيت أمر شمال الخليل، إذ قامت بتفتيش عدة منازل واعتقلت مواطنين، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية داهمت عدة أحياء في البلدة وخصوصا حي عصيدة ومثلث الزرعي، واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من عائلتي أبو ماريا والعلامي، ونقلتهما إلى الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

على جانب أخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط انتشار عسكري كثيف واستهداف منازل ومتاجر على الطريق الرابط ببلدة كفر ثلث.

وشهدت البلدة، حالة من التوتر بعد اقتحام القوات منزلا ومتجرا، وتفتيشهما بطريقة استفزازية أدت إلى تضرر الممتلكات.

وفي تصعيد مماثل، اقتحمت تلك القوات بلدة كفر ثلث وقرية سنيريا جنوب قلقيلية، إذ أطلقت قنابل صوتية بكثافة لترهيب المواطنين، ما تسبب في حالة من الذعر، وخاصة في صفوف الأطفال.

وشوهدت تعزيزات عسكرية كبيرة ترافق الاقتحامات، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال سياسة التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.