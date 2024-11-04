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هاريس: سأفعل ما بوسعي لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى

02:31 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، إن هذا العام كان صعباً بسبب حجم الموت والدمار في غزة ولبنان، وفقا لما نقلته شبكة إن بي سي الأمريكية.

وأضافت هاريس، أنها ستبذل كل جهدها إذا انتخبت رئيسة لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى إلى ديارهم، مؤكدة عزمها على ضمان أمن إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

وأكدت استمرار العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان يضمن حماية المدنيين وتوفير استقرار دائم، مشددة على أنها ستعمل بلا كلل من أجل مستقبل يتمتع فيه الجميع في الشرق الأوسط بالأمن والكرامة.

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