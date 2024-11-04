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هاريس: سأعمل من أجل تحقيق مستقبل آمن ومشرف لسكان الشرق الأوسط

02:19 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات

قالت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إنها تواصل جهودها للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن حماية المدنيين واستقرارا دائما بين إسرائيل ولبنان.

وأضافت هاريس في تصريحات لها اليوم الاثنين، أنها ستعمل بلا كلل من أجل تحقيق مستقبل آمن ومشرف لجميع سكان الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في غزة وعودة الأسرى الإسرائيليين، مشددة على أهمية إنهاء المعاناة في غزة وضمان حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير.

وأكدت أنها ستستمر في السعي نحو حلول دبلوماسية لإنهاء النزاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مشيرة إلى أهمية تصويت المواطنين في ولاية ميشيجان، معتبرة أن كل صوت سيحدث فرقاً كبيراً في نتيجة الانتخابات.

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