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الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 مصابين في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

01:59 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

غارات إسرائيلية

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وكالات

أعلنت الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية، قالت الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان اليوم.

وأفاد مكتب بنيامين نتنياهو، أن تلك الزيارة هي الثانية من نوعها لرئيس الوزراء إلى الحدود في أقل من شهر.

جاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني، أطلق أكثر من 100 قذيفة من لبنان تجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم.

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