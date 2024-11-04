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هاريس: نحتاج من كل شخص في ميشيجان أن يدلي بصوته

01:44 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إنها ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة وعودة الأسرى الإسرائيليين.

وأكدت هاريس، أنها ستبذل قصارى جهدها لإنهاء المعاناة في غزة حتى تؤمن للفلسطينيين حقهم في الحرية وتقرير المصير، لافتة إلى أنها ستواصل العمل على الحلول الدبلوماسية لإنهاء النزاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

‏وأشارت إلى أنها تحتاج من كل شخص في ولاية ميشيجان أن يدلي بصوته لأنه سيحدث فارقا مهما في النتيجة.

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