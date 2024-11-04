إعلان

رئيسة مولدوفا تفوز بولاية ثانية في جولة الإعادة

01:42 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

رئيسة مولدوفا مايا ساندو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تشيسيناو - (أ ب)

فازت رئيسة مولدوفا الموالية للغرب مايا ساندو، بفترة ولاية ثانية، في جولة إعادة محورية لانتخابات رئاسية طغت عليها مزاعم التدخل الروسي.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية، أن ساندو حصلت على 54% من الأصوات بعد فرز ما يقرب من 98% من الأصوات، مقارنة بـ46% لخصمها ألكسندر ستويانوجلو، المدعي العام السابق المدعوم من الحزب الاشتراكي المؤيد لروسيا.

وتمثل هذه النتيجة ارتياحا كبيرا للحكومة المؤيدة للغرب، التي دعمت بشدة ترشيح ساندو وسعيها لعلاقات أوثق مع الغرب في طريق مولدوفا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي.

رئيسة مولدوفا مايا ساندو مايا ساندو فوز مايا ساندو رئيسة مولدوفا تفوز بولاية ثانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هاريس: نحتاج من كل شخص في ميشيجان أن يدلي بصوته

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تطبق من الشهر الجاري.. الحكومة تقرر زيادة أسعار بيع غاز المنزل