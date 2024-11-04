رئيسة مولدوفا تفوز بولاية ثانية في جولة الإعادة

تشيسيناو - (أ ب)

فازت رئيسة مولدوفا الموالية للغرب مايا ساندو، بفترة ولاية ثانية، في جولة إعادة محورية لانتخابات رئاسية طغت عليها مزاعم التدخل الروسي.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية، أن ساندو حصلت على 54% من الأصوات بعد فرز ما يقرب من 98% من الأصوات، مقارنة بـ46% لخصمها ألكسندر ستويانوجلو، المدعي العام السابق المدعوم من الحزب الاشتراكي المؤيد لروسيا.

وتمثل هذه النتيجة ارتياحا كبيرا للحكومة المؤيدة للغرب، التي دعمت بشدة ترشيح ساندو وسعيها لعلاقات أوثق مع الغرب في طريق مولدوفا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي.