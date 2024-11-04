"هجوم قوي ومعقد".. إيران تبلغ دول المنطقة بخطة ضرب إسرائيل-تفاصيل

القاهرة- مصراوي

وسط تحذيرات أمريكية من هجوم مضاد على إسرائيل، أرسلت إيران رسالة دبلوماسية، قالت فيها: إنها تُخطط لرد معقد يتضمن رؤوسًا حربية أقوى وأسلحة أخرى، حسبما قال مسؤولون إيرانيون وعرب مطلعون على الخطط، لوول ستريت جورنال.

وأدت الضربة الجوية الإسرائيلية ضد إيران في 26 أكتوبر الماضي، إلى تمزيق الدفاعات الجوية الاستراتيجية للبلاد، مما تركها مكشوفة بشكل سيئ وزاد بشكل حاد من المخاطر على إيران إذا تابعت ذلك.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن تل أبيب امتنعت حتى الآن عن ضرب المنشآت النفطية والنووية الإيرانية، وهي ضرورية لاقتصادها وأمنها، لكن حساب التفاضل والتكامل قد يتغير.

بينما أشار مسؤولون إيرانيون وعرب، إلى أن إيران أبلغت دبلوماسيين عرب أن جيشها التقليدي سيشارك في الرد على إسرائيل لأنها فقدت 4 جنود ومدني في هجوم إسرائيل.

لكن إشراك جيشها النظامي لا يعني نشر قواتها، لكن الحرس الثوري الإسلامي شبه العسكري الذي يتعامل عادة مع المسائل الأمنية الإسرائيلية لن يتصرف بمفرده في هذه الحالة، ووفقا للصحيفة الأمريكية.

وفي وقت سابق السبت، قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مخاطبًا جمهورًا في طهران إن إيران سترسل ردًا كاسرًا وقويا إلى إسرائيل.

وقال مسؤول مصري لوول ستريت جورنال، إن إيران حذرت سرا من رد "قوي ومعقد".

وقال مسؤول إيراني: "جيشنا فقد أشخاصا لذا عليهم الرد"، مشيرا إلى أن إيران يمكن أن تستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية ولكن بقوة أكبر بكثير من المرة السابقة.

وأشار المسؤولون الإيرانيون والعرب، إلى أن إيران لا تخطط للحد من ردها على الصواريخ والطائرات بدون طيار، كما فعل هجومان سابقان، وأي صواريخ تستخدم سيكون لها رؤوس حربية أكثر قوة.

ففي الهجوم الأخير على إسرائيل في الأول من أكتوبر، أطلقت إيران أربعة أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، بينها صواريخ عماد وغدر واثنان من أحدث صواريخ إيران وأكثرها تقدمًا، وهما خيبر شيكان وفتاح.

وقال المسؤول الإيراني لوول ستريت جورنال، إن العامل الآخر في رد إيران هو الانتخابات الأمريكية، حسب قوله فإن إيران لا تريد التأثير على الانتخابات الأمريكية بهجومها، مضيفًا أن الرد سيأتي بعد التصويت يوم الثلاثاء، ولكن قبل تنصيب رئيس جديد في يناير.

وأضاف مسؤولون من مصر والبحرين وعمان، إن الدبلوماسيين الإيرانيين قدموا تلك الخطوط العريضة للرد بعد تحذيرات من الولايات المتحدة، العامة والخاصة، من الانخراط في صفقة متبادلة مع إسرائيل.

وشنت إسرائيل غارات جوية على إيران في 26 أكتوبر الماضي، ردا على هجوم إيراني على إسرائيل.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي إنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا هاجمت إيران إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي، أخبر المسؤولون الإيرانيون دول أخرى في المنطقة في البداية أنها لا تنوي الرد. في غضون أيام، تغير الأمر وقررت إيران الرد وبقوة.