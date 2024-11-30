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البيت الأبيض: سنستخدم إجراءات قانونية وتدابير أخرى للضغط على حماس للإفراج عن الأسرى

11:52 م السبت 30 نوفمبر 2024

جون كيربي

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وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، السبت، إن الفيديو الذي بثته حماس لأسير أمريكي تذكير قاس بإرهاب ضد مواطني عدة بلدان، وفق تعبيره.

وزعم كيربي أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا وكان يمكن أن تنتهي منذ شهور لو وافقت حماس على الإفراج عن الأسرى، لافتا إلى أن هناك اتفاق على الطاولة حاليا لوقف الحرب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد كيربي أن هناك فرصة مهمة للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى كما أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، مؤكدا أن بايدن سيواصل العمل للتوصل لاتفاق للإفراج عن المواطنين الأمريكيين عبر الدبلوماسية والضغط على حماس بالعقوبات.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة ستستخدم إجراءات قانونية وتدابير أخرى للضغط على حماس للإفراج عن الأسرى.

جون كيربي البيت الأبيض الحرب في غزة حماس بايدن إسرائيل
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