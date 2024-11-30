العراق: أمن سوريا واستقرارها مرتبطان بأمننا القومي

بغداد - (د ب أ)

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد ركز على بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد السوداني خلال الاتصال "أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الإقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.