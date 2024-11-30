مفاجئًا الجمهور.. بايدن يحمل كتابًا يصف قيام إسرائيل بـ"الاستعمار"

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فاجأ المتواجدين بأحد المتاجر وهو يحمل كتابا مناهضا لإسرائيل.

وقد ظهر بايدن حاملا كتاب "حرب المائة عام على فلسطين: تاريخ الغزو الاستعماري الاستيطاني والمقاومة 1917-2017"، الذي يصف قيام إسرائيل بأنه استعمار، بعد مغادرته إحدى المكتبات بولاية ماساتشوستس.

لكن الصحيفة الأمريكية، أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان بايدن اشترى الكتاب أم قُدّم له كهدية.

والكتاب من تأليف الكاتب من أصل فلسطيني رشيد الخالدي بجامعة كولومبيا الأمريكية، يعرض خلاله التاريخ الفلسطيني من منظور الاستعمار وسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، إذ يُعد من بين الأعمال المناهضة للكيان الإسرائيلي.