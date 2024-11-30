لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ترامب يحذّر "بريكس" من إصدار عملة جديدة بديلة للدولار

10:31 م السبت 30 نوفمبر 2024

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فلوريدا - (أ ب)

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على تجمع من تسع دول إذا قامت هذه الدول بالتحرك لتقويض الدولار الأمريكي.

وكانت تهديداته موجهة إلى دول تحالف بريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وقد تقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا بطلبات للانضمام إلى التجمع، وأعربت العديد من الدول الأخرى عن اهتمامها بالانضمام.

وفي حين أن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخداما في التجارة العالمية، وقد صمد في وجه التحديات السابقة لهيمنته، يقول أعضاء التجمع ودول نامية أخرى إنها سئمت من هيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "نحن نطالب بالتزام من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة للبريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا فستواجه (هذه الدول) رسوما جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تتوقع (الدول) وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع".

دونالد ترامب تجمع بريكس الولايات المتحدة إصدار عملة الدولار تحالف بريكس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مفاجئًا الجمهور.. بايدن يحمل كتابًا يصف قيام إسرائيل بـ"الاستعمار"

إعلان

إعلان

عاجل - توضيح من الطرق والكباري بشأن غلق منزل الطريق الدائري القوس الغربي