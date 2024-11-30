الرئيس السوري: قادرون بمساعدة حلفائنا على دحر الإرهابيين وداعميهم

وكالات

قالت مؤسسة الرئاسة السورية، اليوم السبت، إن الرئيس بشار الأسد بحث في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأشارت الرئاسة السورية، إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد استعداده لتقديم الدعم لسوريا في مواجهة الإرهاب، مؤكدا تمسكه باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأوضحت الرئاسة السورية، أن الرئيس الأسد شدد على استمرار سوريا في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها، مشددا على أن سوريا قادرة بمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحر الإرهابيين وداعميهم.