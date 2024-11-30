تقارير عن قتال محتدم شرقي أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، أن قتالا محتدما تدور رحاه على خطوط الجبهة في منطقة دونباس شرقي البلاد فيما تواصل روسيا شن هجمات.

ووردت أنباء عن اشتباكات عنيفة في منطقتي بوكروفسك وكوراخوفه الرئيسيتين، اللتين تعتبران نقطة محورية للتقدم الروسي شرقي أوكرانيا.

يشار إلى أن تحقيق انفراجة هناك سيمهد الطريق للقوات الروسية للتقدم صوب مدن دنيبرو وزابوريجيا الاستراتيجية.

ورغم ذلك يشير خبراء عسكريون أوكرانيون إلى أن الجبهة في منطقة دونباس استقرت بعدما نشرت كييف تعزيزات هناك.

وإجمالا سجلت قيادة الأركان العامة في كييف 153 اشتباكا على خطوط الجبهة.