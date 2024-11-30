العراق: الحدود مع سوريا مغلقة بشكل كامل

وكالات

قال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول قيس المحمداوي، اليوم السبت، عن القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها، قادرة على حماية البلاد ومتأهبة لأي تحد، موضحا أن الحدود العراقية مغلقة بشكل تام.

وأكد المحمداوي، أمس الجمعة، أن الحدود العراقية السورية مؤمنة من حيث الجهد الفني وتواجد القوات، إلى جانب نصب كاميرات مراقبة ومراقبة بالطائرات المسيرة.

ويأتي الإجراء العراقي، على خلفية تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في مدن حلب وحماة.

وفي إطار ذلك، قالت الفصائل المسلحة السورية، إنها تمكنت من السيطرة على مدينتي حلفايا وصوران بريف حماة.

وذكرت مصادر محلية، أنه تم إحراق مقار وحواجز لقوات النظام السوري في محيط مدينة تلبيسة بريف حمص بعد انسحابها منها، وفق ما أوردته "الجزيرة مباشر" في بيان عاجل.

من جانبه، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري بالجيش، إن الطيران الحربي السوري والروسي يستهدف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم.

ونفى التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري، التقارير التي تتحدث‏ عن انسحاب الجيش السوري من حماة وسط البلاد.

وأوضح المسؤول العسكري السوري، أن القوات المسلحة السورية تتمركز في مواقعها بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة.

‌‏وقبل قليل، أعلن المرصد السوري في تصريحات لقناة "الحدث"، انسحاب الجيش السوري من مدينة حماة وسط البلاد، مشيرا كذلك إلى انسحاب القوات الروسية من عدة مناطق في ريف حماة.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن الفصائل المسلحة السورية أعلنت سيطرتها على مدينة كفر زيتا وقرية اللطمانة شمالي حماة، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

‏وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن التنظيمات المسلحة سيطرت على 14 قرية وبلدة في ريف حماة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن الفصائل السورية المسلحة أعلنت كذلك السيطرة على مدينة مورك بريف حماة.

وشهدت الساعات الماضية في سوريا تطورات بعد بدء فصائل المعارضة ما سمتها معركة "ردع العدوان" وسيطرتها بشكل سريع على مناطق واسعة في إدلب وحلب شمال غرب البلاد مع انهيار الجيش السوري أمامها.

وفي أحدث تطور، قالت المعارضة السورية المسلحة إنها سيطرت على مطار حلب الدولي.

وقال مصدران من المعارضة السورية لرويترز اليوم السبت، إن قوات المعارضة أعلنت سيطرتها بالكامل على محافظة إدلب بعدما سيطرت على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية جنوبي المحافظة ومدن وبلدات أخرى.

في الوقت نفسه عزز مقاتلو المعارضة من مكاسبهم في حلب المجاورة فيما سلم الجيش السوري المطار الدولي ومواقع أخرى لمن تعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها الأكراد، وذلك بعد انهياره وانسحابه سريعا من المدينة.

وباتت قوات المعارضة تسيطر على غالبية مدينة حلب، بعد يومين على بدء هجوم مباغت ضدّ الجيش السوري، وأسفر عن مقتل العشرات.