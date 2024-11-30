أكثر من 40 شهيدًا بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم جباليا

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بارتقاء أكثر من 40 شهيدا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الأعرج بمنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي القطاع، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.

وأكدت انهيار مبنى من 6 طوابق يؤوي عشرات النازحين إثر غارة إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت إلى ارتقاء شهيدين ووقوع عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال مدرسة أربكان التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.