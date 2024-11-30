روسيا تجري محادثات مع تركيا وإيران بشأن الوضع المتصاعد في سوريا

موسكو - (د ب أ)

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت، الوضع المتصاعد في سوريا مع نظيريه من إيران وتركيا، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وبحسب البيان، فقد "اتفق الوزراء على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة النشطة من أجل استقرار الوضع في سوريا".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن "سلامة أراضي سوريا وسيادتها سيتم دعمها بشكل حازم".

وبعد التدخل العسكري لموسكو في الحرب الأهلية السورية عام 2015، بدأت المحادثات الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا، مما أدى إلى تطوير عملية أستانا، التي سميت باسم أول اجتماع في العاصمة الكازاخستانية.

وتدعم موسكو وطهران الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم أنقرة قطاعات من المعارضة، وفي السنوات الأخيرة، انتقلت القمة الثلاثية من القضايا العسكرية إلى القضايا السياسية في سوريا.