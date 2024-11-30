المطبخ المركزى العالمى: نسعى للحصول على تفاصيل بعد استهداف سيارة موظفينا بغزة

القدس - (أ ب)

أعلنت منظمة المطبخ المركزى العالمى الخيرية "وورلد سنترال كيتشن"، أن غارة جوية إسرائيلية أصابت سيارة تقل عددا من موظفيها في غزة، مشيرة إلى أنها تسعى "بشكل عاجل" للحصول على تفاصيل.

وذكرت منظمة المطبخ المركزى العالمى في رسالة بريد إلكتروني إنها "تشعر بحزن بالغ " بسبب الغارة الجوية وأنها لم تكن تعلم بوجود صلات مزعومة لأي شخص في السيارة بهجمات السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أنها "تعمل بمعلومات غير كاملة"، وأعلنت تعليق العمليات في غزة.