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بعد استشهاد 3 من موظفيه.. "المطبخ المركزي العالمي" يعلّق عملياته بغزة

07:16 م السبت 30 نوفمبر 2024

منظمة المطبخ المركزي العالمي

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم السبت، إن مؤسسة المطبخ المركزي العالمي أعلنت تعليق عملياتها في غزة بعد استشهاد موظفين في غارة جوية إسرائيلية.

واستشهد خمسة أشخاص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في قطاع غزة اليوم السبت، حسبما ذكر مسؤول فلسطيني رفيع في قطاع الصحة.

وكان من بين الشهداء ثلاثة موظفين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، التي كانت قد علقت جهودها في تقديم المساعدات في الأراضي التي دمرتها الحرب في وقت سابق من هذا العام بعد أن أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد سبعة من موظفيها، معظمهم من الأجانب.

ولم تتمكن منظمة "المطبخ المركزي العالمي" من التعليق فورا على الحادث، ولم تذكر الوفيات على وسائل التواصل الاجتماعي.

المطبخ المركزي العالمي غارة جوية إسرائيلية قطاع غزة
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