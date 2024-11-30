استشهاد 5 أشخاص بينهم موظفين بـ"المطبخ المركزي العالمي" بغارة إسرائيلية

دير البلح (غزة) - (أ ب)

استشهد خمسة أشخاص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في قطاع غزة اليوم السبت، حسبما ذكر مسؤول فلسطيني رفيع في قطاع الصحة.

وكان من بين الشهداء ثلاثة موظفين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، التي كانت قد علقت جهودها في تقديم المساعدات في الأراضي التي دمرتها الحرب في وقت سابق من هذا العام بعد أن أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد سبعة من موظفيها، معظمهم من الأجانب.

ولم تتمكن منظمة "المطبخ المركزي العالمي" من التعليق فورا على الحادث، ولم تذكر الوفيات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مقاوما مطلوبا كان قد شارك في الهجوم الذي شنته حماس وأدى إلى اندلاع الحرب.

وفي بيان لاحق، ذكر أنه اكتشف أن المهاجم المزعوم كان قد عمل مع المنظمة، وطالب "الجهات الرسمية من المجتمع الدولي وإدارة المطبخ المركزي العالمي بتوضيح" كيفية حدوث ذلك.

ويستمر العنف في غزة حتى مع استمرار سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، رغم بعض الحوادث المتفرقة التي اختبرت هشاشته.

وقالت إسرائيل اليوم السبت إنها استهدفت مواقع لتهريب الأسلحة التابعة لحزب الله على طول الحدود السورية مع لبنان.