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أسير إسرائيلي لدى القسام يوجه رسالة لترامب ونتنياهو (فيديو)

05:30 م السبت 30 نوفمبر 2024

أسير إسرائيلي لدى القسام

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بثت كتائب القسام عبر تطبيق تليجرام شريطًا لأسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية ويدعى عيدان ألكساندر، وهو يوجه رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء مقطع الفيديو الذي نشرته، اليوم السبت، تحت عنوان "كل يوم نقضيه هنا يبدو وكأنه للأبد، والألم من داخلنا ينمو يومًا بعد يوم".

وحث ألكساندر ترامب على استخدام نفوذه للتفاوض من أجل الإفراج عن الأسرى لدى حماس في غزة.

واتهم الأسير الإسرائيلي نتنياهو بإهمال قضية الأسرى، محذرا من أن أي محاولة من قبل الجيش الإسرائيلي لتحريرهم سيتكون عواقبها وخيمة عليهم.

أسير إسرائيلي كتائب القسام ترامب نتنياهو
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