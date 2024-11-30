المعارضة السورية تسيطر على إدلب بالكامل ومطار حلب

وكالات

شهدت الساعات الماضية في سوريا تطورات بعد بدء فصائل المعارضة ما سمتها معركة "ردع العدوان" وسيطرتها بشكل سريع على مناطق واسعة في إدلب وحلب شمال غرب البلاد مع انهيار الجيش السوري أمامها.

وفي أحدث تطور، قالت المعارضة السورية المسلحة إنها سيطرت على مطار حلب الدولي.

وقال مصدران من المعارضة السورية لرويترز اليوم السبت، إن قوات المعارضة أعلنت سيطرتها بالكامل على محافظة إدلب بعدما سيطرت على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية جنوبي المحافظة ومدن وبلدات أخرى.

في الوقت نفسه عزز مقاتلو المعارضة من مكاسبهم في حلب المجاورة فيما سلم الجيش السوري المطار الدولي ومواقع أخرى لمن تعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها الأكراد، وذلك بعد انهياره وانسحابه سريعا من المدينة.

وباتت قوات المعارضة تسيطر على غالبية مدينة حلب، بعد يومين على بدء هجوم مباغت ضدّ الجيش السوري، وأسفر عن مقتل العشرات.