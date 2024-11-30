المرصد السوري: 16 قتيلا في غارات روسية على دوار الباسل بمدينة حلب

وكالات

قالت وسائل إعلام سورية، إن طائرات حربية نفذت غارات عنيفه على دوار الباسل في حلب.

ووفقا لما أعلنه المرصد السوري، سقط نحو 16 قتيلا في صفوف التنظيمات المسلحة في غارة روسية على دوار الباسل وسط مدينة حلب.

ويعد دوار الباسل من المناطق التي احتفلت فيه هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة بسيطرتهم عليه في وقت سابق من اليوم.

أعلنت فصائل مسلحة في سوريا، السبت، فرض حظر شامل للتجوال في مدينة حلب، بعد إحكام سيطرتها عليها.

وشددت الفصائل، في بيان، على أن حظر التجوال يبدأ في مدينة حلب من الساعة الخامسة مساء السبت حتى الخامسة مساء الأحد.

وكانت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" قد اجتاحت، الأربعاء، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي يسيطر عليها الجيش السوري.

وكانت الفصائل أعلنت، في وقت سابق السبت، سيطرتها على 75 بالمئة من أحياء حلب، وذكرت أن الأخيرة ستتبع إداريا لما تعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.

كما كشفت أنها نجحت في إحكام سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، فضلا عن قرابة 50 قرية وبلدة في سوريا أبرزها مدينة معرة النعمان بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها.

وبلغت حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين في العملية المستمرة ليومها الرابع في ريفي إدلب وحلب، 301 منذ فجر يوم 27 نوفمبر.