مجلس الوزراء السوري يناقش تطورات الأوضاع الميدانية في حلب

دمشق- (د ب أ)

عقد مجلس الوزراء السوري اجتماعاً لمتابعة تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب بشمال البلاد.

ووفق الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) اليوم السبت، ناقش المجلس واقع العمل في محافظة حلب على وجه الخصوص، وبحث السبل الممكنة للاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة وفي كافة المحافظات السورية ، والتأكيد على ثقة مؤسسات الدولة بالجيش العربي السوري.

وأشار المجلس إلى استمرار الوزراء بالتعاطي مع الأوضاع الحالية المرحلية بما يساعد في التخفيف عن المواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة من الاستمرار بعملها.

وأكد على استمرار التنسيق الواسع بين المحافظين والمسؤولين العسكريين في حلب لاتخاذ أي إجراءات مطلوبة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وقرر المجلس اعتبار اجتماعات خلية العمل الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ ما يلزم لضمان أمن وسلامة المواطنين.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانتشار "القوات الكردية في بلدتي نبل والزهراء في ضواحي مدينة حلب الشمالية الغربية، بعد انسحاب المجموعات الموالية لإيران من البلدتين، إضافة لمطار حلب الدولي وأحياء في ضواحي حلب، بعد انسحاب قوات النظام منها".

ووفق المرصد، "شهدت نبل والزهراء، منذ ليلة أمس، حركة نزوح واسعة باتجاه مناطق عدة في ريف حلب الشرقي ومناطق أخرى خارج المحافظة كحمص وحماة وحي أشرفية في حلب".

يأتي ذلك على خلفية تمدد فصائل مسلحة سورية، تقودها هيئة تحرير الشام، وسيطرتها على مناطق واسعة في حلب وريفها بعد إطلاقها يوم الأربعاء الماضي عملية اسمتها "ردع العدوان".

وأعلن الجيش السوري تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.