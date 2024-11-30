الفصائل المسلحة تسيطر على مدن جديدة والجيش السوري يعيد انتشاره بحلب

وكالات

أعلن الجيش السوري، السبت، تنفيذ عملية "إعادة انتشار" في محافظة حلب شمال البلاد، قال إن هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية صد هجوم شنته فصائل مسلحة على مدينتي إدلب وحلب، روجت لسيطرتها لاحقاً على عدد من الأحياء والمؤسسات الرسمية.

وقال الجيش السوري في بيان: "خلال الأيام الماضية، شنت التنظيمات المسلحة المنضوية تحت ما يسمى جبهة النصرة مدعومةً بآلاف الإرهابيين الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، هجوماً واسعاً من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب، وخاضت قواتنا المسلحة ضدها معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كيلومتر لوقف تقدمها، وارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة وأصيب آخرون".

وأضاف: "إن الأعداد الكبيرة للمسلحين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت بقواتنا المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد".

وأقر الجيش السوري بدخول عناصر الفصائل المسلحة إلى حلب، قائلاً: "مع استمرار تدفق التنظيمات عبر الحدود الشمالية وتكثيف الدعم العسكري والتقني لهم، تمكنت هذه التنظيمات خلال الساعات الماضية، من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب دون أن تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية، ذلك ريثما يتم استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعداداً للقيام بهجوم مضاد".

وكانت "رويترز" نقلت عن مصدرين عسكريين سوريين قولهما إن سوريا تلقت وعداً بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في التصدي للمسلحين.

وأضاف المصدران، أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.

ووصف الجيش السوري "إعادة انتشاره" بأنه "إجراء مؤقت"، متعهداً العمل "بكل الوسائل الممكنة على ضمان أمن وسلامة أهلنا في مدينة حلب"، وأن تواصل القوات السورية المسلحة "عملياتها والقيام بواجبها الوطني في التصدي للتنظيمات الإرهابية لطردها واستعادة سيطرة الدولة ومؤسساتها على كامل المدينة وريفها".

في المقابل، ذكر تلفزيون سوريا الموالي للفصائل المسلحة، السبت، أن عناصر الفصائل سيطرت بالفعل على مدينة معرة النعمان "الاستراتيجية"، في جنوب مدينة إدلب.

وكانت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة في سوريا أفادت، في وقت سابق، بأن عناصرها بدأت دخول معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب، وبعد ذلك أعلنت السيطرة على وادي الضيف جنوب إدلب.

ونشرت غرفة عمليات "ردع العدوان"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، عبر حسابها في " تليجرام"، عشرات مقاطع الفيديو، التي تزعم أنها تعرض عناصرها في عدد من أحياء حلب، مثل الحمدانية والراموسة والكلاسة والفردوس وحلب الجديدة.