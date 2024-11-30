إصابة 3 أشخاص بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوبي لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم طفل سبع سنوات في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوبي البلاد .

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحفي اليوم، إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مجدل زون أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "أغار الطيران المسير على سيارة قرب بلدة مجدل زون في قضاء صور، ما أدى إلى إصابات طفيفة".

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو أطلق قذيفة مدفعية على الخيام وسمع صوت رشاشات كثيفة".

وأفاد مواطنون بسماع صوت غارة عند ساعات الفجر على أطراف بلدة شقرا جهة حولا .





