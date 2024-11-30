الجيش السوري: نفذنا عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب ونحضر لهجوم مضاد

دمشق- (د ب أ)

أعلن الجيش السوري اليوم السبت، تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود .

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه "خلال الأيام الماضية، شنت التنظيمات المسلحة المنضوية تحت ما يسمى " جبهة النصرة"، هجوماً واسعاً من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب، وخاضت قواتنا المسلحة ضدها معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدمها، وارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء وأصيب آخرون".

وأضافت "إن الأعداد الكبيرة للمقاتلين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت بقواتنا المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد".

وأشارت إلى أنه "مع استمرار تدفق المقاتلين عبر الحدود الشمالية وتكثيف الدعم العسكري والتقني لهم، تمكنت التنظيمات خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب دون أن تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية، وذلك ريثما يتم استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعداداً للقيام بهجوم مضاد".

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن "هذا الإجراء الذي اتخذته هو إجراء مؤقت وستعمل بكل الوسائل الممكنة على ضمان أمن وسلامة أهلنا في مدينة حلب، وستواصل عملياتها والقيام بواجبها الوطني في التصدي للتنظيمات المسلحة لطردها واستعادة سيطرة الدولة ومؤسساتها على كامل المدينة وريفها".

وكانت فصائل مسلحة سورية أطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية اسمتها "ردع العدوان"، داخل أحياء مدينة حلب وسيطرت على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون.