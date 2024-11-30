وزير الدفاع العراقي يتفقد الشريط الحدودي مع سوريا

بغداد- (د ب أ)

تفقد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي اليوم السبت القوات المسلحة المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا أقصى غربي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية ، في تغريدة على حسابها بمنصة "إكس" اليوم، أن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات والعمليات المشتركة وقائد القوات البرية تفقد القوات الشريط الحدودي بين العراق وسوريا قاطع عمليات غربي نينوى في سنجار للاطلاع على الأوضاع الأمنية ضمن قاطع المسؤولية.

وكان وزير الدفاع العراقي أعلن الليلة الماضية أن "جيشنا بصنوفه وتشكيلاته كافة جاهز ويواصل مهامه لحماية حدود ‎العراق وسمائه من أي خطر جنباً إلى جنب مع بقية القوات الأمنية الأخرى" .

وقال"ساهرون ليلاً ونهاراً لأمنكم وأمن ‎العراق، ولن نسمح بتسلل أي إرهابي أو مخرّب إلى أرض بلدنا" .

وتنفذ القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات عسكرية لمطاردة الجماعات المسلحة والمتسللين من الأراضي السورية فضلا عن إقامة خندق وسياج أمني مجهز بالكاميرات على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.





