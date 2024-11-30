إيران: زلزال بقوة 5 ,3 درجات يضرب محافظة سمنان وسط البلاد

طهران- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5 ,3 درجات على مقياس ريختر محافظة سمنان وسط إيران صباح اليوم السبت.

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن زلزالا بقوة 5ر3 درجات ضرب مدينة شاهميرزاد في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 7 كيلومترات، وفقًا لمركز الزلازل الإيراني.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7 ,7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.





