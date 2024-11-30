اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري

القاهرة- مصراوي

جرى مساء أمس الجمعة، اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ووزير الخارجية والمغتربين بسوريا بسام صباغ.

تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، إذ استمع عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك.

وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.