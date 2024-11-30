روسيا: إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان:"دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 11طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وثلاث مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود".

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين،بحسب سبوتنيك.





