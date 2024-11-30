الجيش السوري يغلق طرق حلب وينتظر دعمًا روسيًا خلال 72 ساعة

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري أغلق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة حلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومنع تسلل المسلحين إلى المدينة.

كما أكدت المصادر أن دمشق تتوقع وصول عتاد عسكري روسي جديد إلى قاعدة حميميم الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، في إطار الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه موسكو للجيش السوري.

وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد التوترات في الشمال السوري، حيث يسعى الجيش السوري لتعزيز مواقعه في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.