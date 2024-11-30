روسيا تدعم الجيش السوري بعتاد جديد لمنع سقوط حلب



وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عسكرية سورية أن دمشق تتوقع وصول عتاد عسكري روسي جديد إلى قاعدة حميميم الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

ويأتي هذا الدعم ضمن إطار تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وسوريا لمواجهة التهديدات في الشمال.

وأكدت المصادر أن روسيا وعدت بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لدعم الجيش السوري في التصدي لمحاولات المسلحين السيطرة على مناطق استراتيجية في حلب.

ويُنتظر أن يشمل الدعم معدات ثقيلة وأسلحة متطورة، مما يعزز قدرات الجيش السوري في العمليات العسكرية الجارية في ريفي حلب وإدلب.