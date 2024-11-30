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مقتل أكثر من 200 مسلح في ريفي حلب وإدلب بعملية عسكرية كبرى

01:19 ص السبت 30 نوفمبر 2024

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وفقًا لما نقلته وكالة "سانا"، القضاء على أكثر من 200 مسلح في ريفي حلب وإدلب خلال الساعات الماضية. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات جاءت ضمن إطار التنسيق المشترك مع الجيش السوري لاستهداف الجماعات المسلحة في المناطق الشمالية من سوريا.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في بيان عاجل أن العمليات ركزت على مواقع استراتيجية للمسلحين، وأسفرت عن تدمير عدد من المركبات والأسلحة الثقيلة.

وتواصل القوات المشتركة تنفيذ عملياتها ضمن خطة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المناطق الشمالية، واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق التي تشهد توترات متزايدة.

وزارة الدفاع الروسية الجيشان الروسي والسوري مقتل أكثر من 200 مسلح عملية عسكرية كبرى ريفي حلب وإدلب
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