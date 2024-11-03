ما هي المميزات التي سيحصل عليها الفائز في الانتخابات الأمريكية.. من بينها راتب الرئيس؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

يقترب السباق إلى البيت الأبيض من محطته الأخيرة بانتخابات الثلاثاء المقبل، بين الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ونائبة الرئيس جو بايدن، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وإلى جانب الظفر برئاسة الولايات المتحدة، سيتمتع ساكن البيت الأبيض الجديد بعدّة مزايا، سواء على المستوى المادي كالراتب الرسمي والمخصصات المالية الأخرى أو على المستوى الأمني.

راتب الرئيس الأمريكي الجديد

سيحصل الفائز في الانتخابات الأمريكية 2024، على 400 ألف دولار سنوياً، وذلك بعد قيام الكونجرس في عام 2001، برفع راتب الرئيس الذي كان حينها 200 ألف دولار، بينما يتم تخصيص 50 ألف دولار إضافية سنوياً كبدل نفقات.

ويتلقى الرئيس الأمريكي الجديد 100 ألف دولار سنوياً كميزانية للسفر و19 ألف دولار للترفيه، بينما يخضع الراتب الأساسي للرئيس للضرائب، على عكس المكافآت الأخرى المعفاة منها وفقاً لقانون الضرائب الأمريكي.

ميزانية ديكور البيت الأبيض

من ضمن المزايا التي يتمتع بها الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية هو حصوله على مبلغ 100 ألف دولار لتجهيز وتزيين البيت الأبيض بما يناسب ذوقه.

ميزانية الصيانة

تبلغ تكلفة صيانة البيت الأبيض حوالي 4 ملايين دولار سنوياً، والتي لا يتحملها الرئيس، حيث يقوم بدفع فقط أجر الخدم و أطقم التنظيف الذين يعملون في الفعاليات الخاصة التي يستضيفها.

مرافق ترفيهية

يتوفر في البيت الأبيض مرافق ترفيهية متنوعة، مثل صالة بولينغ، ومسبح للعلاج الطبيعي، وملاعب للتنس وكرة السلة، إلى جانب صالة عرض سينمائية.

مزايا إضافية

تتضمن المزايا الأخرى إمكانية الاستراحة في منتجع "كامب ديفيد" الريفي، شمال غربي واشنطن، في متنزه جبل كاتوكتين بولاية ماريلاند. كذلك يستخدم الرئيس طائرة "بوينغ 747-200 بي" بتكلفة تشغيل تصل إلى 200 ألف دولار في الساعة، إضافة إلى مروحية "مارين ون".

حماية رئاسية

يحظى الرئيس الأمريكي بخدمة حماية سرية تستمر حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، حيث بلغت ميزانية الحماية والاستخبارات السرية في عام 2017 نحو 1.9 مليار دولار، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي.