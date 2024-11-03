مسؤول سعودي: تبرعات حملة إغاثة غزة العينية قاربت الـ100 مليون ريال

الرياض - (د ب أ)

كشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي اليوم الأحد، أن قيمة التبرعات العينية ضمن الحملة الشعبية لإغاثة غزة قاربت الـ100 مليون ريال، وشملت سيارات إسعاف، وصهاريج مياه، ومواد غذائية، (الدولار يساوي 3.76 ريال ).

وأوضح الجطيلي، في مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم الأحد، أن المركز نسق مع الجهات المعنية حتى وصلت هذه المساعدات إلى الأشقاء في غزة.

وأضاف أن هذا الرقم يعكس تاريخ المملكة العريق في العطاء والبذل، ويؤكد رسالتها الراسخة للعالم بأنها ستقف دائماً إلى جانب الأشقاء في فلسطين، متمنياً انتهاء معاناتهم قريباً.

كانت المملكة أعلنت في 29 سبتمبر الماضي عن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية السعودية، بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقوانين كافة والأعراف الدولية، منها القانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا الدعم استمراراً لما قدمته السعودية في السنوات الماضية من مساعدات إنسانية، وإغاثية، وتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق بمبلغ تجاوز 5.3 مليار دولار للمساهمة في دعم الأشقاء في فلسطين.